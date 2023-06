Taiwan: ministero Esteri, grati a Tajani per sostegno a favore dello status quo nello Stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan esprime gratitudine al ministro degli Esteri Antonio Tajani per la posizione a sostegno dello status quo nello Stretto. È quanto si legge in una nota diramata oggi dal ministero degli Esteri taiwanese. Tajani ha dichiarato che la visita effettuata dal pattugliatore d’altura Francesco Morosini a Singapore nel mese di maggio “non è stata una coincidenza”, ma riflette l’interesse dell’Italia per l’Indo-Pacifico. Taiwan e l’Italia condividono comuni valori di libertà, democrazia e diritti umani, e condividono idee strettamente correlate, si legge nella nota. (Cip)