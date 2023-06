Rai: Soldi, su nomine direttori testate grave strappo a policy azienda su gender gap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ottenuto in azienda una significativa riduzione del gender gap, sia in termini di carriere che di retribuzione. Uno sforzo non fatto in occasione delle ultime nomine, in particolare per le direzioni delle testate giornalisti, fatte tutte al maschili. Uno strappo grave alle policy di genere aziendali ratificate dal Cda un anno fa”. A dirlo è stata la presidente della Rai, Marinella Soldi, nel corso dell’audizione dinanzi alla commissione di Vigilanza Rai. (Rin)