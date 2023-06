Regno Unito: "The Telegraph", Partito conservatore riceve donazioni record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore ha ricevuto donazioni record nei primi tre mesi del 2023. È quanto rivela il quotidiano "The Telegraph", secondo cui i conservatori hanno incassato oltre 14 milioni di sterline (16,2 milioni di euro) tra gennaio e la fine di marzo, la cifra più alta incassata dal partito al di fuori di un anno elettorale dall'inverno del 2009. Le casse dei conservatori sono state riempite dall'uomo d'affari britannico Graham Edwards, che ha donato 2 milioni di sterline (2,3 milioni di euro). Scrivendo per il "The Telegraph", Edwards ha detto di aver deciso di donare questi soldi per aiutare il partito a sconfiggere i laboristi in vista della prossima tornata elettorale. (Rel)