Kazakhstan: presidente Tokayev, multilateralismo è l'unica via possibile

- Il multilateralismo, incentrato sui valori e sui principi delle Nazioni Unite, non è solo il modo più efficace per affrontare le sfide globali, “è l'unica via" possibile. Lo ha dichiarato oggi il presidente del Kazkhastan, Kassym-Jomart Tokayev, nel suo discorso di apertura al Forum internazionale di Astana (Aif). “Dobbiamo avere un forte e chiaro imperativo a unirci” per contrastare le divisioni e mentalità “a blocchi” che sono vecchie, ha detto Tokayev, che ha invitato i presenti al forum a dare priorità alla cooperazione e ad “essere onesti” nell’analisi dei problemi da affrontare. “In un periodo di tensioni geopolitiche senza precedenti, promuovere la pace e la prosperità per molti è di fondamentale importanza”, ha aggiunto il presidente kazako, invitando al confronto e a lavorare per mobilitare investimenti utili all’innovazione e a creare prosperità. A livello imprenditoriale, ha aggiunto, dobbiamo creare opportunità per le piccole e medie imprese, che nel Paese “sono un vero strumento di sviluppo”.(Res)