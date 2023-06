Mafia: confiscati beni per sei milioni di euro a imprenditore di Castelvetrano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il provvedimento odierno è stata altresì applicata la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale per tre anni, nonché la confisca dell’intero capitale sociale e del complesso aziendale di due imprese attive nella produzione e nel commercio di conglomerati cementizi e dei lavori edili in genere, 35 beni immobili e 32 beni mobili registrati, per un valore stimato di circa sei milioni di euro. L’odierno risultato si inserisce nell’ambito delle attività Istituzionali finalizzate all’aggressione dei patrimoni illecitamente acquisiti e riconducibili, direttamente o indirettamente, a contesti delinquenziali di tipo mafioso, agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale. (Rin)