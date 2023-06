Migranti: commissaria Ue Johansson, vicini a accordo su Patto, insieme possiamo vincere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul patto sulla migrazione e l'asilo potrebbe essere raggiunto nella giornata di oggi. "Sono passati quasi tre anni da quando ho presentato questa enorme proposta. È stata una maratona e, grazie ai grandi risultati ottenuti durante la presidenza francese, quella ceca e ora sotto la presidenza svedese, ci restano forse gli ultimi 100 metri. Penso che questo sarà un momento molto importante e mi aspetto che gli Stati membri siano in grado di fare questi ultimi metri per raggiungere l'accordo nella giornata di oggi". A dirlo la commissaria europea agli Affari interni, Ylva Johansson, al suo arrivo al Consiglio Affari interni a Lussemburgo. "Penso che abbiamo una proposta equilibrata sul tavolo, con molto sostegno. "Il voto a maggioranza qualificata è modo in cui prendiamo le decisioni sulla migrazione secondo i trattati e questo è ciò che faremo anche oggi", ha poi aggiunto la commissaria. (segue) (Beb)