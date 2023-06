Migranti: commissaria Ue Johansson, vicini a accordo su Patto, insieme possiamo vincere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia importante sottolineare che questo accordo non è un gioco a somma zero, non si tratta di avere vincitori e vinti", fra gli Stati membri, ha poi concluso Johansson. "Quando lavoriamo insieme sulla gestione della migrazione, siamo tutti vincitori. Abbiamo visto quanto siamo forti quando abbiamo gestito la pressione esercitata di Lukashenko, la guerra in Ucraina, i tanti arrivi lungo i Balcani occidentali o il Mediterraneo centrale, e quando lavoriamo insieme possiamo davvero gestire tutto questo. Se non siamo uniti siamo tutti perdenti, perché nessuno può gestire la migrazione da solo. Credo che ci sia una grande comprensione per questo e spero che gli Stati membri siano in grado di fare gli ultimi metri per raggiungere il compromesso oggi", ha concluso Johansson. (Beb)