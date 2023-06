Ucraina: Tajani, Italia dalla parte del diritto internazionale, come ha detto Zuppi serve pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano è dalla parte del diritto internazionale violato dalle forze armate russe che hanno occupato un Paese libero come l’Ucraina e sostiene tutte le iniziative diplomatiche. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mattino cinque news” su Canale 5. “Tutte le iniziative sono da sostenere e il Vaticano sta facendo la sua parte, ma serve una pace giusta come ha detto il cardinale Zuppi”, ha detto Tajani. “L’Italia è molto attiva non solo per quanto riguarda l’aiuto militare, ma anche umanitario e per il futuro dell’Ucraina che sarà parte dell’Ue e quindi dobbiamo investire anche per il dopo”, ha detto il ministro. (Res)