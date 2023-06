Lazio: assessore Bilancio, nuova veste per mercato di Villanova a Guidonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Villanova, frazione del Comune di Guidonia nel Lazio, "avrà un'area mercato tutta nuova, che sarà non soltanto un servizio ancora più efficiente per la cittadinanza ma che andrà a rafforzare la funzione interattiva, commerciale e soprattutto sociale del mercato inteso come luogo fisico e di aggregazione della comunità". Lo afferma in una nota il consigliere della Regione Lazio, e presidente della commissione Bilancio, Marco Bertucci. "Saluto il finanziamento di 200 mila euro per l'area mercato di Villanova di Guidonia, presente tra i venti Comuni che hanno beneficiato del bando relativo alla riqualificazione dei mercati, sul quale la Regione Lazio ha investito 3,6 milioni di euro - spiega -. La prova, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della vicinanza dell'amministrazione del presidente Rocca ai Comuni della Regione e alle loro necessità, investendo sul presente e guardando al futuro non soltanto delle città ma anche delle comunità che le vivono: ringrazio il lavoro della direzione regionale per lo sviluppo economico, le attività produttive e la ricerca. Apprezzo il progetto della Città di Guidonia Montecelio relativamente al mercato di Villanova, e sono orgoglioso, al mio primo mandato da consigliere regionale, di aver contribuito a supportare l'amministrazione comunale guidoniana in una iniziativa così importante per tutto il territorio", conclude. (Com)