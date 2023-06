Libia: Tajani, fondamentale restituire unità al Paese, oggi nuovo incontro con Dabaiba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È fondamentale “restituire una vera unità alla Libia e fare in modo che ci sia una vera elezione”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mattino cinque news” su Canale 5. “Uccidere l’ex leader libico Muammar Gheddafi fu un errore perché la situazione è peggiorata. Anche in quel caso Silvio Berlusconi aveva ragione”, ha detto il ministro. “Ieri abbiamo incontrato il primo ministro libico Abulhamid Dabaiba e oggi lo re incontrerò nel pomeriggio”, ha detto Tajani. “Restituire la vera unità alla Libia e fare in modo che ci sia una vera elezione” è fondamentale, anche per garantire “stabilità politica ed economica”. “Ieri abbiamo firmato accordi attraverso l’Eni e il ministero dell’Interno e abbiamo dato vita a un tavolo fisso Italia-Libia che sarà accompagnato da incontri fra le imprese. Ricordiamo che stiamo ricostruendo l’aeroporto di Tripoli. (Res)