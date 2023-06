Usa: accordo Repubblicani-Fbi, annullato voto per oltraggio al congresso contro il direttore Wray

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Commissione per la supervisione della Camera dei rappresentanti Usa, James Comer, ha annullato il voto sull'accusa di oltraggio al Congresso a carico del direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray. Comer ha accettato un'offerta presentata all'ultimo minuto dall'Fbi, che in cambio del ritiro dell'accusa ha offerto alla Commissione pieno accesso alla documentazione dell'agenzia investigativa in merito alle presunte attività illecite di traffico d'influenze da parte del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Proprio il rifiuto dell'Fbi di cedere a una richiesta di accesso agli atti formulata dalla commissione parlamentare aveva spinto Comer a presentare una risoluzione per accusare il direttore Wray di oltraggio al Congresso. Il voto della risoluzione era stato calendarizzato per la giornata di oggi. In una nota, Comer ha ribadito che "consentire ai membri della Commissione per la supervisione di visionare questi documenti è un passo importante verso la supervisione dell'Fbi e l'assunzione della sua responsabilità nei confronti dei cittadini statunitensi". (segue) (Was)