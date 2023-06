Usa: accordo Repubblicani-Fbi, annullato voto per oltraggio al congresso contro il direttore Wray (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comer, ha emesso lo scorso maggio un mandato di comparizione chiedendo di ottenere dall’agenzia tutti i documenti Fd-1023, relativi alle interlocuzioni con “fonti confidenziali”, successivi al giugno del 2020, e contenenti la parola “Biden”. Secondo il deputato repubblicano, uno specifico documento dimostrerebbe che Biden, durante il suo mandato da vicepresidente durante l’amministrazione Obama, avrebbe accettato milioni di dollari da un cittadino straniero “in cambio di favori di natura politica”. La richiesta è stata avanzata dopo che il senatore repubblicano Chuck Grassley ha incontrato personalmente un informatore, il quale avrebbe confermato l’esistenza del documento. L’Fbi ha finora rifiutato di consegnare il documento ai parlamentari, sostenendo di voler tutelare la sicurezza della fonte, ma i rappresentanti dell’agenzia hanno recentemente incontrato Comer e il capogruppo democratico in commissione, Jamie Raskin, per fornire un resoconto dei contenuti. (Was)