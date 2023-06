Brasile: Onu, governo si congratula con Paesi eletti al Consiglio di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile si congratula con i Paesi eletti per un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite (Unsc). Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. "Il governo brasiliano si congratula con i governi di Algeria, Corea del Sud, Slovenia, Guyana e Sierra Leone per la loro elezione ai seggi non permanenti nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il biennio 2024-2025, e augura loro successo nell'adempimento dei loro mandati", si legge nella nota. "Il Brasile occupa un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza per il biennio 2022-2023 e lavorerà con i nuovi membri a favore del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di altri obiettivi e principi della Carta delle Nazioni unite", conclude la nota. (Brb)