Ucraina: Brasile chiede indagini imparziali su distruzione diga Nova Khakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile chiede indagini imparziali sulla distruzione della diga di Nova Khakhovka, in Ucraina meridionale. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteri. "Il governo brasiliano ha accolto con costernazione la notizia del cedimento della diga di Khakhovka, in Ucraina, e ritiene essenziale che l'indagine sulle responsabilità sia svolta da un organismo internazionale imparziale e indipendente", si legge nel comunicato. "La rottura della diga dimostra, ancora una volta, l'impatto tragico e duraturo della guerra sulle popolazioni civili, e anche l'urgenza della ricerca di un'intesa tra le parti in vista della cessazione delle ostilità. Il governo brasiliano è disposto a collaborare, anche con le organizzazioni internazionali competenti, per mitigare le conseguenze dell'incidente", prosegue la nota. "Il 7 giugno il ministro degli Esteri, Mauro Vieira, ha avuto una conversazione telefonica con il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, con il quale ha discusso del mantenimento della sicurezza nucleare presso la centrale di Zaporizhia. Il governo brasiliano ribadisce il suo fermo sostegno al lavoro tecnico svolto dall'Aiea", conclude la nota. (Brb)