Brasile-Ecuador: primo incontro di dialogo consolare e mobilità umana

- I governi di Brasile ed Ecuador hanno tenuto ieri il primo Incontro di dialogo consolare e questioni di mobilità umana. Lo riferisce il ministero degli Esteri brasiliano in una nota. "L'incontro fa parte dello sforzo per intensificare le relazioni bilaterali del Brasile con i suoi vicini sudamericani. Tra i temi discussi la gestione delle reti consolari, la concessione di visti e residenze, i flussi migratori ed esperienze al servizio di migranti e rifugiati". La delegazione brasiliana, guidata dal sottosegretario delle Comunità brasiliane e affari consolari del ministero degli Esteri, Leonardo Luiz Gorgulho Nogueira Fernandes, ha visto la partecipazione di rappresentanti del ministero della Giustizia e della Polizia federale. L'Ecuador è stato rappresentato dal viceministro degli Affari consolari e della Mobilità umana, Silvia Espindola Arellano. "Brasile ed Ecuador sono impegnati a rafforzare la cooperazione regionale e continuare a tenere riunioni tecniche per ottenere progressi concreti a beneficio dei circa 3.500 brasiliani residenti in Ecuador e dei quasi 7.000 ecuadoriani residenti in Brasile", conclude la nota.(Brb)