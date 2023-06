Brasile: ministro Esteri partecipa a mini-riunione ministeriale Omc a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha partecipato alla mini-riunione ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) a Parigi. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota, in cui evidenzia che "durante la riunione i Paesi membri hanno discusso proposte per il rilancio dell'organizzazione". "Il ministro Vieira ha ribadito la posizione del Brasile favorevole al multilateralismo commerciale come strumento per promuovere lo sviluppo sostenibile e l'urgenza di riforme in sede Omc, oltre alla riattivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'organismo", conclude la nota. (Brb)