Brasile: ministro Esteri all'Ocse, cooperazione per promuovere sviluppo sostenibile

- Il multilateralismo e la cooperazione internazionale sono strumenti fondamentali per promuovere lo sviluppo sostenibile. Lo ha detto il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, nel corso del discorso in occasione dell'apertura della riunione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) a Parigi. "Sostenibilità ambientale e inclusione sociale sono colonne portanti del governo del Brasile del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. Il governo brasiliano ritiene il multilateralismo e della cooperazione internazionale strumenti per promuovere lo sviluppo sostenibile e per affrontare i cambiamenti climatici", si legge nella nota. Il ministro ha inoltre ribadito la necessità che i Paesi sviluppati rispettino gli impegni già assunti pubblicamente a destinare risorse per progetti di sviluppo sostenibile nell'ordine di 100 miliardi di dollari. (Brb)