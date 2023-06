Brasile: ministro Esteri incontra ministro Finanze irlandese McGrath

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato in un vertice bilaterale il ministro delle Finanze dell'Irlanda Michael McGrath. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. L'incontro è avvenuto a margine della riunione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), a Parigi. "I ministri si sono scambiati informazioni sui processi di transizione energetica in Brasile e Irlanda. La delegazione irlandese ha accolto con favore la leadership brasiliana nel dibattito globale sulle questioni ambientali, nonché la candidatura della città di Belem dello stato di Parà per ospitare la Cop30 sul clima, nel 2025" si legge nella nota. (Brb)