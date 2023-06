Brasile-Australia: ministro Esteri incontra ministro Commercio e turismo australiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Mauro Vieira, ha incontrato il ministro del Commercio e turismo dell'Australia, Don Farrell. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. L'incontro è avvenuto a margine della riunione ministeriale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), a Parigi. "I ministri hanno convenuto sull'urgenza di discutere la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) e, soprattutto, la riattivazione del meccanismo di risoluzione delle controversie dell'istituzione", si legge nel comunicato. Il ministro Vieira ha espresso "la preoccupazione brasiliana per l'avanzata del protezionismo commerciale negli ultimi anni e ha affermato che il Brasile dà la massima priorità al rilancio dell'Omc". I ministri hanno affrontato anche la cooperazione bilaterale nella transizione energetica. "L'Australia è un tradizionale alleato del Brasile nei negoziati per la liberalizzazione del commercio internazionale dei prodotti dell'agroalimentare e i due Paesi sono fondatori del gruppo Cairns, che dalla metà degli anni Ottanta difende la liberalizzazione del commercio dei prodotti agroalimentari", conclude la nota.(Brb)