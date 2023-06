Brasile: viceministra esteri incontra direttrice esecutiva Unaids

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha incontrato oggi a Brasilia la direttrice esecutiva del Programma delle Nazioni unite per la lotta all'Aids (Unaids), Winnie Byanyima. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. La direttrice è in Brasile per lanciare il nuovo Consiglio globale su disuguaglianza, Aids e pandemia. "Il Brasile è orgoglioso di mantenere politiche di accesso universale alle cure e ai metodi di prevenzione dell'Hiv/Aids al fine di contribuire alla fine dell'epidemia come minaccia per la salute pubblica entro il 2030", si legge nel comunicato. (Brb)