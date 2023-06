Brasile: viceministra Esteri incontra segretario esecutivo Cepal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri del Brasile, Maria Laura da Rocha, ha incontrato oggi a Brasilia il segretario esecutivo della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'America latina e i Caraibi (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs. Lo riferisce il ministero degli Esteri in una nota. "Durante l'incontro hanno affrontato l'importante ruolo della Cepal nella promozione dello sviluppo e dell'integrazione dell'America latina e dei Caraibi e hanno discusso temi come la cooperazione sud-sud e la presidenza brasiliana del G20, nel 2024", conclude la nota.(Brb)