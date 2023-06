Brasile: disboscamento Amazzonia ridotto 31 per cento nei primi 5 mesi del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di ricerca spaziale del Brasile (Inpe) ha registrato nei primi cinque mesi del 2023 un calo del 31 per cento delle segnalazioni relative al disboscamento della foresta pluviale amazzonica. Secondo quanto riferito dall'agenzia legata al ministero della Scienza, tecnologia e innovazione, il mese scorso sono stati raccolti segnali di allarme per un territorio complessivo di 812 chilometri quadrati, in calo del 10 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno quando la distruzione della superficie forestale interessò 900 chilometri quadrati. Nei primi cinque mesi del 2023 il disboscamento ha riguardato un territorio di 1.986 chilometri quadrati, il 31 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando gli allarmi interessarono un territorio di 2.867 metri quadrati. (segue) (Brb)