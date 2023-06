Myanmar: rohingya testimoniano di persona di fronte a un tribunale argentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25 agosto 2017 nello Stato birmano di Rakhine si scatenarono scontri armati e gravissime violenze ai danni dei civili, quando una serie di attacchi da parte di combattenti islamici contro diversi avamposti della polizia innescò una vasta operazione delle forze di sicurezza contro quella minoranza musulmana, in un Paese a maggioranza buddista. Secondo una stima di Medici senza frontiere (Msf) circa diecimila rohingya furono uccisi durante la repressione mentre circa 700 mila fuggirono in Bangladesh, raggiungendo quelli già fuggiti da precedenti attacchi. Secondo dati del governo bengalese e dell’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati (Unhcr) aggiornati al 14 maggio 2023 il Bangladesh ospita oltre 960 mila rifugiati rohingya, prevalentemente negli insediamenti di Cox’s Bazar. Il 52 per cento dei rohingya accolti sono minori e il quattro per cento anziani; le donne sono il 52 per cento. (segue) (Abu)