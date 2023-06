Myanmar: rohingya testimoniano di persona di fronte a un tribunale argentino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Dacca, in ogni sede e occasione, continua a invocare il rimpatrio dei rifugiati, lamentando oneri elevatissimi in termini di impatto ambientale (per far posto agli insediamenti sono state spianate colline e abbattute foreste su una superficie di 4.300 acri, comprendente anche le aree protette del Teknaf Wildlife Sanctuary, dell’Himchhari National Park e dell’Inani National Park), ordine pubblico (scontri tra bande per il controllo del traffico di stupefacenti) e spese. L’aggravio è ulteriormente cresciuto in seguito alla pandemia di coronavirus. Il colpo di stato a Naypyidaw del primo febbraio 2021 ha interrotto i colloqui per i rimpatri che erano stati avviati poco prima, con la partecipazione anche della Cina. Di fatto mancano le condizioni per un rientro sicuro dei rohingya in Myanmar, dove il livello di violenza è alto e la crisi politica è in stallo. (segue) (Abu)