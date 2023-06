Myanmar: rohingya testimoniano di persona di fronte a un tribunale argentino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2019 il Gambia ha avviato presso la Corte internazionale di giustizia (Cig), il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite, un procedimento contro il Myanmar per presunte violazioni della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del delitto di genocidio, chiedendo alla Corte, di emettere, in attesa del giudizio, misure provvisorie per prevenire la reiterazione degli abusi, proteggere le vittime e impedire la distruzione di prove. Nel 2020 la Corte ha disposto, con l’unanimità dei suoi giudici, che il Myanmar prendesse “tutte le misure necessarie” per impedire atti contro i rohingya che potrebbero costituire un genocidio; assicurare che non fossero commessi dai suoi militari o unità armate irregolari; adottare provvedimenti per la conservazione delle prove. (segue) (Abu)