Myanmar: rohingya testimoniano di persona di fronte a un tribunale argentino (5)

- Il 22 luglio 2022, dopo aver esaminato le memorie delle parti, la Corte internazionale di giustizia ha stabilito di essere competente a giudicare nel procedimento sull’applicazione della Convenzione sul genocidio, respingendo le obiezioni preliminari birmane. Il Myanmar, spiega un comunicato della Cig, ha sostenuto che la Corte non avesse giurisdizione o, in subordine, che il ricorso fosse irricevibile con quattro argomentazioni: perché il “vero ricorrente” sarebbe stato l’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic); per mancanza di legittimazione processuale del Gambia; per la riserva sull’Articolo VIII della Convenzione espressa dal Myanmar; perché alla data del deposito dell’istanza non c’era una disputa tra le parti ai sensi della Convenzione. Nel suo giudizio, inappellabile e vincolante, la Corte ha respinto all’unanimità la prima, la terza e la quarta obiezione e con 15 voti favorevoli e uno contrario la seconda. Con la stessa maggioranza di 15 giudici a uno (l’unica in dissenso, su entrambi i punti, è stata la giudice cinese Xue Hanqin) la Corte ha stabilito la sua giurisdizione sulla base dell’Articolo IX della Convenzione e l’ammissibilità dell’istanza. Il 6 aprile 2023 la Corte ha concesso al Myanmar una proroga per la presentazione della sua contromemoria, spostando la scadenza dal 24 aprile al 24 maggio 2023 (la parte birmana aveva chiesto molto più tempo, fino al 24 febbraio 2024). (Abu)