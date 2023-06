Ucraina-Russia: scontri nella regione di Zaporizhzhia, si combatte nei pressi si Orekhov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine stanno concentrando dei riservisti lungo il fronte della regione di Zaporizhzhia e duri scontri sono in atto lungo la linea del fronte di Orekhovo-Tokmak. È quanto riferiscono diverse fonti Telegram russe, secondo cui alle prime luci dell'alba, nei pressi sella città di Orekhov, le forze di Kiev hanno condotto delle attività di ricognizione dopo aver effettuato, ieri sera, diversi attacchi con l'artiglieria per cercare di sopprimere alcuni avamposti russi. Agli attacchi di artiglieria sono seguite delle battaglie di terra condotte diversi gruppi corazzati delle forze armate ucraine supportati da gruppi tattici. Secondo le fonti russe, si tratterebbe dei reggimenti 291 e 70: si tratta, rispettivamente, di gruppi di ricognizione e forze speciali. Una seconda ondata alle 5 del mattino ha consentito ai militari ucraini di ottenere un successo, ovvero la conquista di un'altura su cui ora starebbero cercando di costruire delle fortificazioni per mantenerne il controllo. Le forze russe hanno condotto su questo tratto del fronte i primi riservisti e gruppi corazzati mobili e stanno impiegando obici e lanciarazzi multipli (Mlrs) per bombardare la linea del fronte. (Rum)