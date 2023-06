Giappone: approvata legislazione tesa a rilanciare l'industria della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Dieta giapponese ha approvato una serie di misure presentate dal governo che puntano a sostenere la produzione e l'esportazione di sistemi per la difesa, nel tentativo di arginare l'erosione di un settore vittima per decenni dell'impossibilità di costruire economie di scala sui mercati esteri. La nuova legge prevede la fornitura di sussidi per espandere la produzione e migliorare l'efficienza del settore, oltre ad ammortizzare i costi legati ai moderni requisiti di sicurezza informatica e alle successioni aziendali. Il governo del primo ministro Fumio Kishida, che con le nuove linee guida di difesa e sicurezza nazionale ha avviato uno storico processo di riarmo nazionale, punta a migliorare le condizioni operative delle aziende giapponesi della difesa, sempre più in difficoltà a causa dei divieti di esportazione di armamenti in vigore nel Paese sin dal secondo dopoguerra. Negli ultimi vent'anni il Giappone ha perso oltre un centinaio di aziende del settore, e Tokyo teme di non disporre delle capacità sufficienti a garantire l'approvvigionamento di munizioni e altri materiali nell'eventualità di una crisi di sicurezza nazionale. (segue) (Git)