Giappone: approvata legislazione tesa a rilanciare l'industria della difesa (2)

- Per promuovere la vendita di sistemi d'arma giapponesi all'estero, Tokyo istituirà un fondo che aiuterà le aziende ad assorbire i costi per le modifiche dei sistemi sulla base delle specifiche richieste dei committenti. Il Giappone si doterà anche di strumenti tesi a consentire allo Stato di rilevare direttamente stabilimenti produttivi e subappaltare le operazioni ad altre aziende del settore. Obiettivo del ministero della Difesa è assicurare che le imprese giapponesi del settore possano contare su un margine di profitto pari ad almeno l'8 per cento. I colossi della difesa europei e statunitensi possono contare su margini di circa il 10 per cento, mentre le aziende giapponesi, che hanno dovuto sopravvivere per decenni tramite le sole commesse delle Forze nazionali di autodifesa, si trovano ad operare con margini di profitto del 2.3 per cento, e spesso anche in perdita a causa delle fluttuazioni dei prezzi di materiali e dei ritardi nelle consegne. (Git)