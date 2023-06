Russia: leader ceceno Kadyrov mostra veicoli blindati di fabbricazione cinese in dotazione alle sue unità militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della repubblica autonoma russa di Cecenia, Ramzan Kadyrov, ha mostrato in un video pubblicato sui suoi profili social delle nuove dotazioni per le sue unità militari, fra cui si vedono anche dei veicoli blindati Tiger prodotti dall'azienda cinese Shaanxi Baoji Special Vehicles. Le unità di Kadyrov sono state ampiamente impiegate nel conflitto in Ucraina e da giorni il leader ceceno propone di inviare i suoi uomini a difendere la regione russa di Belgorod, da settimane oggetto di incursioni ucraine. Non si ha conferma che tali veicoli possano essere utilizzati nel conflitto, ma si tratterebbe di un precedente rischioso per la Cina che potrebbe subire delle sanzioni occidentali per aver fornito armamenti alla Federazione Russa. Nel video Kadyrov non fa espressamente riferimento a tali mezzi, ma afferma che gli armamenti mostrati sono stati acquistati dopo l'inizio dell'aggressione militare russa in Ucraina iniziata il 24 febbraio del 2022. (segue) (Res)