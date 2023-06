Russia: leader ceceno Kadyrov mostra veicoli blindati di fabbricazione cinese in dotazione alle sue unità militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing è considerata un'azienda privata, ma è noto che in Cina anche tali aziende siano soggette a varie forme di controllo da parte dello Stato. Il 4X4 Tiger è stato presentato per la prima volta al pubblico nel 2012. Si tratta di un veicolo blindato per il trasporto truppe derivato dallo ZBF-05, a sua volta sviluppato sul telaio di una versione su licenza dell'Iveco 40.10WM. Concepito per applicazioni militari e di polizia, il veicolo è alimentato da un motore diesel Cummins Isde200-30 da 200 cavalli, può raggiungere una velocità di 115 chilometri orari, ha un'autonomia compresa tra 500 e 600 chilometri e può trasportare sino a 9 militari completamente equipaggiati. Il veicolo è protetto contro proiettili da 7,62mm, e può essere dotato di armi automatiche di diverso calibro su una torretta centrale. Sinora è stato esportato in alcune decine di esemplari nelle Bahamas, in Bolivia e in Somalia. (Res)