Violenza donne: Piantedosi, disegno di legge è deciso cambio di passo

- "Grazie alle nuove misure introdotte dal disegno di legge per il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica, magistratura e Forze dell’ordine potranno disporre di strumenti ancora più incisivi ed efficaci. Un fenomeno odioso, che scuote le nostre coscienze, e che, voglio ricordare, sta facendo registrare dati sempre più preoccupanti: nei soli primi cinque mesi dell’anno in corso, su 129 omicidi volontari, 45 vittime sono donne". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "Questo provvedimento rappresenta un deciso cambio di passo in quella che considero una battaglia di civiltà, che coinvolge tutte le istituzioni e i sistemi educativi", ha sottolineato il titolare del Viminale. (Rin)