Brasile: Lula annulla visita in Vaticano dopo intervento chirurgico Papa Francesco

- Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha annullato la visita di stato in Vaticano prevista per il 21 giugno a seguito del ricovero e dell'intervento chirurgico cui è stato sottoposto Papa Francesco. Lo riferisce il quotidiano "Valor Economico", secondo cui Lula potrebbe anche posticipare il suo viaggio a Parigi dove è in agenda un incontro bilaterale con il presidente Emmanuel Macron, il 22 e 23 giugno. (Brb)