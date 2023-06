Brasile: sindaco di Rio de Janeiro concede cittadinanza onoraria a calciatore Vinicius Junior

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ha firmato il decreto che conferisce al calciatore brasiliano del Real Madrid, Vinicius José Paixao de Oliveira Junior detto 'Vini Jr' il titolo di cittadino onorario della città. L'atleta è originario di Sao Goncalo, municipio della regione metropolitana di Rio. Il provvedimento, pubblicato sull'edizione odierna della Gazzetta ufficiale, era stato approvato in precedenza dal consiglio comunale. Ancora non è stata fissata una data per la consegna dell'onorificenza. Il consiglio comunale ha anche conferito all'atleta la medaglia Pedro Ernesto, la più alta onorificenza della città, assegnata al giocatore per la sua lotta contro il razzismo. Anche l'assemblea legislativa dello Stato di Rio de Janeiro (Alerj) ha conferito al calciatore la sua più alta onorificenza, la Medaglia Tiradentes, per l'impegno nella lotta contro il razzismo. L'Alerj ha anche approvato un progetto per combattere il razzismo nello sport. E' possibile che i tre riconoscimenti vengano consegnati nel corso di una stessa cerimonia. Le iniziative sono nate a seguito delle polemiche generate per gli attacchi razzisti subiti dal calciatore del Real, durante una partita del campionato di calcio spagnolo domenica 21 maggio. (Brb)