- Il prossimo 17 giugno "ci ritroveremo tutti a Roma per dire no a queste politiche del governo inadeguate, che dimostrano una incapacità non solo dal punto di vista della confezione tecnica dei provvedimenti. Incapacità nel senso di non guardare al disagio sociale". Lo ha sottolineato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, ospite questa sera a "Cinque minuti", su Rai1. (Rin)