Italia-Libia: Dabaiba, oggi compiuto passo verso ulteriore consolidamento relazioni

- Oggi è stato compiuto un passo importante verso un ulteriore consolidamento delle relazioni tra Italia e Libia. Lo ha scritto il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dabaiba, su Twitter, commentando così il suo incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Oggi abbiamo compiuto un passo importante verso un ulteriore consolidamento delle relazioni con l'Italia. Per far sì che il nostro Paese benefici nei settori dell'energia, delle infrastrutture e delle comunicazioni, e per migliorare lo stato di ripresa economica e dei servizi. Abbiamo sottolineato l'importanza che i comitati libico e italiano completino il loro lavoro per abolire al più presto il divieto italiano all'aviazione civile libica, sottolineando nel contempo l'importanza di facilitare il rilascio dei visti per i nostri cittadini. Ringrazio il primo ministro Giorgia Meloni per la sua calorosa accoglienza e il sincero desiderio per il bene e gli interessi dei nostri due popoli”, si legge nel post su Twitter.(Res)