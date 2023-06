Usa: Biden, veto su risoluzione repubblicana per bloccare cancellazione debito studentesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esercitato il diritto di veto per bloccare una risoluzione presentata dai repubblicani al Congresso, tesa a sospendere il piano della sua amministrazione per la riduzione del debito studentesco. La strategia del governo federale, che prevede la cancellazione fino a 20 mila dollari del debito studentesco di circa 40 milioni di cittadini, è ora nelle mani della Corte suprema. In un messaggio pubblicato su Twitter, Biden ha affermato che “non smetterò mai di combattere per aiutare i lavoratori statunitensi”. (Was)