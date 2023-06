Usa: Pence sulla candidatura nel 2024, il Paese è nei guai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato di essersi candidato alle elezioni del prossimo anno perché “il Paese è in guai molto seri”. Durante un dibattito elettorale organizzato dall’emittente “Cnn”, solamente poche ore dopo il suo annuncio, Pence ha criticato l’amministrazione Biden per i risultati a suo dire scadenti ottenuti dai democratici nel campo della politica estera e nella gestione del tasso di inflazione. “Le persone di esperienza, in grado di generare un cambiamento vero, hanno la responsabilità di farsi avanti in un momento come questo”, ha detto. L’ex vicepresidente ha anche fatto riferimento alla questione dell’aborto, ribadendo di essere convintamente pro-vita, e assolutamente contrario all’aborto. “Credo nel diritto alla vita, e non devo scusarmi per questo”, ha affermato. (Was)