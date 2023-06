Giappone: crescita primo trimestre rivista al 2,7 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I salari reali dei giapponesi sono calati per il 13mo mese consecutivo ad aprile, nonostante gli aumenti dei salari nominali decretati dalle aziende del Paese per contrastare gli effetti dell'inflazione. Ad aprile il calo dei salari reali è ammontato al 3 per cento su base annua, un dato peggiore rispetto a quello del mese precedente, quando la contrazione era stata del 2,3 per cento. A certificarlo sono i dati preliminari pubblicati dal governo giapponese, meno di tre mesi dopo gli accordi raggiunti dai sindacati e dalle grandi aziende giapponesi che hanno comportato il più significativo aumento dei salari nominali giapponesi da 30 anni a questa parte. Da oltre un anno i salari giapponesi non tengono il passo dell'aumento dei prezzi, erodendo così il reddito disponibile delle famiglie. Il governo del premier Fumio Kishida ha stanziato decine di miliardi di dollari in sussidi per intervenire soprattutto sui prezzi di elettricità e carburanti, che a gennaio hanno portato l'inflazione al consumo giapponese ai massimi da 41 anni. (segue) (Git)