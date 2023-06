Giappone: nuovi problemi per il sistema di identità digitale "My Number"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 130mila conti bancari in Giappone beneficiari degli incentivi pubblici per l'adozione del sistema di identità digitale "My Number", promosso dal governo di quel Paese, non appartenevano ai destinatari effettivi ma a loro familiari più o meno stretti. Lo ha reso noto ieri l'Agenzia per il digitale, ammettendo l'ennesimo disguido nell'adozione del nuovo sistema che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe riunire in un unico documento digitale gran parte dei dati e delle utenze dei cittadini giapponesi, inclusi gli estremi bancari e documenti come l'assicurazione sanitaria pubblica e la patente di guida. L'iter di adozione del nuovo sistema di identità digitale è stato segnato nei mesi scorsi da diversi ordini di problematiche, dal rischio di furti di dati e identità sino a errori nella conversione delle informazioni sensibili nel formato digitale. L'ultimo problema segnalato dalla stampa giapponese sarebbe legato al fatto che molti giapponesi sono soliti aprire a loro nome libretti di risparmio o conti bancari per i loro figli. In almeno 748 casi, però, gli incentivi sarebbero stati versati a individui che nulla avevano a che fare con i reali destinatari. Il sistema "My Number" è stato introdotto nel 2016, e sin dal principio ha consentito di registrare un conto bancario collegato per la ricezione di sussidi e prestazioni previdenziali. Il governo giapponese sta cercando di incentivarne l'adozione ed ampliarne gli ambiti d'impiego. Fino al 28 maggio scorso sono stati registrati in Giappone 54,85 milioni di profili individuali, ma tra l'opinione pubblica continua a serpeggiare la diffidenza: il ministro del Digitale, Taro Kono, ha dichiarato ieri che il governo "continuerà a lavorare per guadagnare la fiducia dei cittadini, cosicché possano sentirsi sicuri a registrare i loro dati bancari e sia possibile effettuare versamenti in maniera rapida e affidabile". (Git)