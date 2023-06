Usa: Pence contrario a separazioni famiglie migranti, favorevole a muro di confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ha dichiarato che se eletto presidente non ripristinerebbe le politiche di separazione dei nuclei familiari di migranti che attraversano illegalmente il confine meridionale del Pese, ed ha aggiunto di essere favorevole al completamento del progetto per un muro lungo il confine con il Messico. Durante un dibattito elettorale organizzato dall’emittente televisiva “Cnn” poco dopo l'annuncio della sua candidatura alla Casa Bianca, Pence ha affermato che "le politiche di separazione delle famiglie sono iniziate sotto l'amministrazione Obama, e le abbiamo portate avanti sino a quando il presidente Trump ha giustamente cambiato strada. Dobbiamo smettere di ricorre ai cerotti anziché risolvere il problema", ha aggiunto l'ex vicepresidente, che però si è detto favorevole al completamento del muro al confine con il Messico: un progetto sostenuto da Trump con l'intenzione di arrestare i flussi migratori e il contrabbando transfrontaliero, e duramente contestato dai Democratici come inefficace e immorale. Secondo Pence, invece, la costruzione di una barriera fisica sarebbe parte necessaria di una soluzione strutturale al problema migratorio, assieme alla riforma del sistema delle corti. (Was)