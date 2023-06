Usa: Pence su assalto al Congresso, nessun interesse a perdonare i responsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence ha dichiarato di non essere interessato a perdonare le persone condannate per la loro partecipazione ai disordini del 6 gennaio 2021, culminati nell'assalto alla sede del Congresso federale Usa. Pence, protagonista ieri di un'assemblea pubblica organizzata dall’emittente “Cnn” poco dopo l'annuncio della sua candidatura alla Casa Bianca, ha ricordato che "il 6 gennaio pubblicai un tweet chiedendo alle persone di allontanarsi da Capitol Hill e porre fine alle violenze. Ho dichiarato che quanti non l'avessero fatto andavano perseguiti entro i limiti massimi consentiti dalla legge, e resto dello stesso avviso". "Non possiamo consentire che quanto accaduto il 6 gennaio si ripeta nel cuore della nostra democrazia. Mi atterrò alle decisioni e al giusto processo stabilito dalle nostre leggi. Non ho l'interesse né l'intenzione di perdonare quanti hanno assalito agenti di polizia o vandalizzato la sede del Congresso", ha aggiunto Pence. In un evento analogo organizzato dalla "Cnn" il mese scorso, l'ex presidente Donald Trump si era detto convinto invece che molti dei manifestanti arrestati e condannati per le proteste del 6 gennaio abbiano subito un accanimento a causa del loro orientamento politico, e si era detto "orientato a perdonarne molti". (Was)