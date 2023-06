Giappone-Italia: pattugliatore Morosini a Yokosuka dal 21 al 27 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pattugliatore polivalente d'altura Its Francesco Morosini farà tappa a Yokosuka, in Giappone, dal 21 al 27 giugno prossimi, nell'ambito di una missione navale di cinque mesi nella regione dell'Indo-Pacifico per promuovere la diplomazia navale e l'edificazione della capacità marittima. Lo riferisce tramite una nota la Marina militare, sottolineando che il pattugliatore di classe Thaon di Revel sarà la prima unità navale italiana a gettare l'ancora in un porto giapponese. Il 22 giugno, assieme all'ambasciatore italiano in Giappone Gianluigi Benedetti, l'ufficiale in comando della Its Morosini ospiterà un incontro teso a illustrare la missione intrapresa dalla nave nell'Indo-Pacifico e le caratteristiche ingegneristiche e tecnologiche dell'imbarcazione. Il pattugliatore polivalente Its Francesco Morosini, interamente assemblato in Italia, è caratterizzato da elevata flessibilità operativa grazie a una progettazione modulare improntata su caratteristiche "dual use", che consentono alla nave di effettuare operazioni militari e attività civili e umanitarie. (Git)