Usa-Canada: incendi boschivi, Biden offre aiuto a Trudeau

21 luglio 2021

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha intrattenuto un colloquio telefonico con il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, per discutere la crisi causata nei due Paesi dalle centinaia di incendi boschivi divampati nel Canada orientale. Biden ha offerto il sostegno dello Stato federale Usa per combattere i roghi, che hanno fatto precipitare la qualità dell'aria non solo in Canada, ma in vaste aree degli Stati Uniti nord-orientali. Il presidente Usa ha dato ordine di mobilitare "tutti i velivoli antincendio federali per assistere le operazioni di soppressione degli incendi che stanno arredando danno alle comunità canadesi e statunitensi", secondo una nota diffusa dalla Casa Bianca a margine del colloquio. Secondo la Casa Bianca, gli Stati Uniti hanno già mobilitato sinora circa 600 vigili del fuoco e altro personale di supporto per assistere il Canada nella lotta agli incendi. (segue) (Was)