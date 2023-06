Usa-Canada: incendi boschivi, Biden offre aiuto a Trudeau (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di incendi divampati nelle foreste del Canada orientale hanno causato questa settimana una densa coltre di fumo che si è spinta sino agli Stati Uniti settentrionali, arrivando persino ad oscurare il cielo sulle città di Filadelfia e di New York. L'inquinamento generato dagli incendi ha innescato allerte in 18 Stati Usa, inclusi Minnesota, Massachusetts, New York e Vermont. Nella provincia canadese dell'Ontario una spessa nube di cenere ha avviluppato Ottawa e Toronto, e le autorità hanno messo in guardia i cittadini per i rischi legati al forte peggioramento della qualità dell'aria. Il Canada fronteggia ogni anno una "stagione degli incendi boschivi", ma secondo l'agenzia spaziale statunitense Nasa la stagione di quest'anno è più violenta dell'ordinario, e la scorsa settimana centinaia di roghi, innescati in alcuni casi da fulmini, sono "cresciuti in maniera incontrollata". (Was)