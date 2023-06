Governo: da Cdm via libera a movimento di Prefetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha deliberato il seguente movimento di Prefetti: dottor Armando Forgione, da Ispettore generale di amministrazione, è destinato a svolgere le funzioni di direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza; dottor Giuseppe Scandone, da Direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, è destinato a svolgere le funzioni di Ispettore generale di amministrazione. E' quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio.(Com)