Usa: avvocati di Trump informati su indagine penale contro ex presidente

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha notificato formalmente agli avvocati di Donald Trump che l’ex presidente è al centro di una “indagine penale” relativa ai documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-Lago, in Florida, oltre che per ostruzione alla giustizia. Lo hanno riferito fonti anonime al quotidiano “Politico”, mentre proseguono le attività di un secondo gran giurì che il consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento per coordinare le indagini, sta utilizzando proprio in Florida per interrogare ulteriori testimoni. Secondo le fonti, gli avvocati di Trump sarebbero stati informati la settimana scorsa. L’ex presidente ha detto pubblicamente di non essere al corrente di alcuna possibile incriminazione, aggiungendo di essere “il bersaglio di una strumentalizzazione politica da parte del governo”. Fonti separate hanno anche riferito al “Washington Post” che eventuali accuse penali contro Trump saranno presentate nel distretto giudiziario meridionale della Florida, e non a Washington, dove si trova il gran giurì che ha coordinato gran parte delle indagini di Smith.(Was)