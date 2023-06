Usa: Pence su indagini contro Trump, incriminazione sarebbe divisiva e un pessimo segnale all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incriminazione di un ex presidente degli Stati Uniti sarebbe un elemento di “terribile divisione all’interno del Paese”, e lancerebbe un messaggio altrettanto negativo all’estero. Lo ha detto l’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, durante un dibattito elettorale trasmesso dall’emittente “Cnn”, a poche ore dall’annuncio ufficiale della sua candidatura alle elezioni del prossimo anno. Pence ha fatto riferimento alle indagini che il consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia, sta portando avanti nei confronti di Donald Trump, dopo il ritrovamento di documenti classificati all’interno della residenza privata dell’ex presidente a Mar-a-lago, in Florida, la scorsa estate. L’ex vicepresidente ha comunque ribadito che “nessuno è al di sopra della legge, e la gestione dei documenti classificati è un tema molto serio: spero solo che le autorità siano in grado di risolvere qualsiasi questione senza arrivare ad una incriminazione”. (Was)