Brasile: governo presenta programma per accesso a farmaci gratis

- Il governo del Brasile ha presentato oggi il rinnovato programma federale Farmacia popolare che garantisce l'accesso ai farmaci gratis alla cittadinanza. Attualmente, i farmaci disponibili nel programma sono divisi in due categorie. Una parte del listino è gratuita, un'altra parte prevede uno sconto del 90 per cento rispetto al prezzo di listino delle farmacie commerciali. Nel primo caso, Farmacia popolare garantisce gratis l'accesso a 22 farmaci per il controllo di asma, diabete e ipertensione. Nel secondo caso sono offerti con un abbattimento del 90 per cento 18 farmaci tra cui anticoncezionali e medicinali per la cura di colesterolo alto, morbo di Parkinson, glaucoma, osteoporosi, rinite, incontinenza e diabete tipo 2 associato a malattie cardiovascolari. La novità presentata dal governo è che i beneficiari del programma Bolsa Familia (simile al reddito di cittadinanza) potranno ritirare gratuitamente tutti i 40 farmaci disponibili nell'attuale elenco della Farmacia popolare. I beneficiari in questo caso non dovranno effettuare una nuova registrazione per ritirare gratuitamente questi farmaci. L'identificazione sarà effettuata dallo stesso sistema della Farmacia popolare. (segue) (Brb)