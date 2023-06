© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Roma ha indagato per abbandono di minore, come atto dovuto, il padre della bimba di un anno morta oggi in zona Cecchignola a Roma. La piccola è stata dimenticata stamattina in auto e trovata morta dopo le 14 dalla madre che è già stata sentita come persona informata sui fatti. (Rer)